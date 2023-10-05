Военная помощь, ПВО и не только. Зеленский встретился с премьером Италии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи:

президент поблагодарил Италию за принципиальную и последовательную поддержку в защите свободы Украины;

подняли вопросы хода украинского контрнаступления и первоочередных оборонных потребностей страны;

обсудили следующий пакет военной помощи со стороны Италии, в частности пути усиления противовоздушной обороны Украины.

"Также сосредоточились на ключевых вызовах европейской безопасности, таких как гибридные угрозы России. Мы должны защитить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие", - добавил президент.

По словам Владимира Зеленского, защита Украины от российской агрессии означает и защиту Европы от всех угроз и дестабилизаций, которые провоцирует страна-террорист. В частности, это касается и Африки, где Россия дестабилизирует целые страны.

"Мы также обсудили будущее председательство Италии в G7. Благодарен Джорджи за подтверждение того, что поддержка Украины будет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы", - написал Владимир Зеленский.

Визит президента в Испанию

Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. Президент также участвует в заседании. В частности, ожидается, что Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с союзниками Украины, во время которых будет поднимать вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.