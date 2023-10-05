Зеленський зустрівся з Макроном. Обговорили посилення ППО і не тільки

За його словами, це була сильна зустріч з Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

Зеленський уточнив, що це є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу.

"Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - сказав президент Зеленський.

Візит президента до Іспанії

Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Президент також бере участь в засіданні. Зокрема очікується, що Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з союзниками України, під час яких порушуватиме питання посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.