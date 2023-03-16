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Зеленский встретился с премьером Латвии (видео)

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно - в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

"Ваше общество, президент с самого начала этой полномасштабной войны - даже с первых дней 2014 года, когда действительно началась эта война, - поддерживают наш суверенитет, наш народ, нашу территориальную целостность", - подчеркнул глава государства.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня, 16 марта, прибыл в Киев. Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.

Также ранее мы писали, что премьер Латвии выступил за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году.

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Владимир ЗеленскийЛатвия