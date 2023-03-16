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Зеленський зустрівся із прем'єром Латвії (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 16 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - написав Зеленський.

Президент подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.

"Ваше суспільство, президент із самого початку цієї повномасштабної війни - навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, - підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш сьогодні, 16 березня, прибув до Києва. Мета його візиту - підтвердити підтримку України.

Також раніше ми писали, що прем'єр Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року.

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Володимир ЗеленськийЛатвія