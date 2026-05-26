Зеленский встретился с главами фракций Рады: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня, 26 мая, с главами парламентских фракций и групп. Говорили - не только о работе Верховной Рады.

РБК-Украина рассказывает, что известно о встречах, которые длились весь день.

С кем встречался президент

По словам нардепа Алексея Гончаренко, список парламентариев, с которыми встречался президент был таким:

Олег Кулинич, группа "Довира";

Юрий Бойко, группа "Платформа за жизнь и мир";

Антонина Славицкая, группа "Восстановление Украины";

Игорь Палица, группа "За майбутне";

Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина";

Дмитрий Разумков, межфракционное объединение "Разумная политика";

Александра Устинова, фракция "Голос";

Петр Порошенко, фракция "Евросолидарность"

"Такой формат встреч - это впервые за 7 лет президентства Зеленского", - добавил Гончаренко.

О чем говорили

Как узнало РБК-Украина от источников, президент встречался с каждым главой фракции и группы отдельно. Разговоры шли примерно с 12 часов дня до почти 18 часов вечера.

По информации РБК-Украина, на встречах поднимались разные темы, не только то, что касается парламентской работы. Но в подробности собеседники РБК-Украина не вдаются.

Накануне источники РБК-Украина отмечали, что одной из ключевых тем встреч должно было быть голосование за важные законопроекты, в частности по евроинтеграции.

Что о встрече говорят во фракциях

Глава фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко (с которым, по данным РБК-Украина, Зеленский встречался последним) сделал заявление в Facebook. По его словам, разговор с президентом происходил с глазу на глаз.

"В условиях когда Украина ведет войну за выживание диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным", - отметил Порошенко.