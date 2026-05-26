Зеленский встретился с главами фракций Рады: первые подробности

22:19 26.05.2026 Вт
Президент встречался с каждым отдельно в течение 6 часов
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня, 26 мая, с главами парламентских фракций и групп. Говорили - не только о работе Верховной Рады.

РБК-Украина рассказывает, что известно о встречах, которые длились весь день.

С кем встречался президент

По словам нардепа Алексея Гончаренко, список парламентариев, с которыми встречался президент был таким:

  • Олег Кулинич, группа "Довира";
  • Юрий Бойко, группа "Платформа за жизнь и мир";
  • Антонина Славицкая, группа "Восстановление Украины";
  • Игорь Палица, группа "За майбутне";
  • Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина";
  • Дмитрий Разумков, межфракционное объединение "Разумная политика";
  • Александра Устинова, фракция "Голос";
  • Петр Порошенко, фракция "Евросолидарность"

"Такой формат встреч - это впервые за 7 лет президентства Зеленского", - добавил Гончаренко.

О чем говорили

Как узнало РБК-Украина от источников, президент встречался с каждым главой фракции и группы отдельно. Разговоры шли примерно с 12 часов дня до почти 18 часов вечера.

По информации РБК-Украина, на встречах поднимались разные темы, не только то, что касается парламентской работы. Но в подробности собеседники РБК-Украина не вдаются.

Накануне источники РБК-Украина отмечали, что одной из ключевых тем встреч должно было быть голосование за важные законопроекты, в частности по евроинтеграции.

Что о встрече говорят во фракциях

Глава фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко (с которым, по данным РБК-Украина, Зеленский встречался последним) сделал заявление в Facebook. По его словам, разговор с президентом происходил с глазу на глаз.

"В условиях когда Украина ведет войну за выживание диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным", - отметил Порошенко.

Накануне Зеленский встретился со "Слугой народа"

Напомним, разговорам с руководителями парламентских фракций предшествовала встреча президента с фракцией "Слуга народа". На встрече, как рассказывал глава фракции Давид Арахамия, обсуждали задачи, которые стоят перед государством в следующие 6 месяцев.

Кроме того, на встрече Зеленский озвучил депутатам возможные сроки завершения "горячей фазы" войны. Как отмечала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, это может произойти до ноября этого года, но при условии, что Украина получит гарантии безопасности.

По словам источника РБК-Украина, такие сроки связаны с внутриполитическими процессами в США, которые выступают посредником в мирном процессе с Россией.

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатов специальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами