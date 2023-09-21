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У Байдена официально анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Четверг 21 сентября 2023 20:57
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У Байдена официально анонсировали новый пакет военной помощи Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально объявит о новом пакете военной помощи Украине в четверг, 21 сентября.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Fox Жаки Хайнрих в Twitter.

"Сегодня президент США объявит о поставках оружия и оборудования, которые помогут Украине сохранить темп контрнаступления. Это включает дополнительные боеприпасы для поставляемых США систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерию, боеприпасы и больше кассетных снарядов DPICM", - заявил он.

По словам Салливана, прежде всего, Байден хочет использовать сегодняшний день для того, чтобы подтвердить свою приверженность, приверженность администрации, приверженность страны продолжать лидировать в мире в поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется.

В то же время в Пентагоне заявили, что объявят сегодня о новом пакете мер безопасности для Украины.

"Больше возможностей для ПВО и артиллерии", - заявил спикер Министерства обороны США.

Помощь Украине от США

США являются основным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, различные беспилотники и не только.

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