Украина и Болгария подписали право на членство в НАТО

После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

Как пишет Жовква, Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Что это означает:

декларация свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия;

Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для Альянса;

Болгария приветствует достижения Украины в продвижении на пути к НАТО, в частности в достижении взаимосовместимости с Альянсом. Также подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины и имплементации стандартов НАТО;

декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать поддержку Украине как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне;

Болгария вместе с международными организациями, союзниками и партнерами подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и отстройке Украины.

"До Вильнюсского Саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается - работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита", - пишет заместитель главы Офиса президента.

Вступление Украины в НАТО

Во время летнего саммита НАТО в Вильнюсе Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. По словам президента, у страны есть все основания для этого.

В частности, Украина планирует получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Между тем, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.