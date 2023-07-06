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Зеленский встретится с Эрдоганом накануне саммита НАТО, - СМИ

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Четверг 06 июля 2023 14:59
Зеленский встретится с Эрдоганом накануне саммита НАТО, - СМИ Архивное фото: Зеленский встретится с Эрдоганом накануне саммита НАТО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

По информации издания, встреча состоится в Стамбуле.

Более подробной информации о вероятной встрече лидеров Украины и Турции пока нет.

Взаимодействие Украины и Турции

После начала полномасштабной войны России против Украины Турция сохранила сотрудничество с обеими сторонами. Страна также предлагала стать посредником для достижения мира между странами.

В частности, благодаря Турции был создан "зерновой коридор", по которому Украина экспортирует продовольствие в нуждающиеся страны.

Президент Турции поддерживает связь как с Зеленским, так и с Путиным. Например, последний раз Эрдоган говорил с лидерами Украины и России 7 июня - после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

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