Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в энергетике

Украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Болгарию и встретился с премьер-министром Николаем Денковым. Во время визита был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Документ подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Болгарии Румен Радев.

Меморандум имеет целью создание рамочных условий для углубления сотрудничества в энергетическом секторе Украины и Болгарии на основе принципа взаимной выгоды и с учетом общих интересов и целей обеих стран.

Стороны обязались:

обеспечивать доступную энергию,

поддерживать промышленное и региональное развитие,

поддерживать безопасность и благосостояние своих народов,

расширять сотрудничество,

расширять общую приверженность к защите окружающей среды и смягчению последствий изменения климата,

сокращать выбросы углерода.

С учетом статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз и обязательств Болгарии как государства - члена ЕС стороны договорились активизировать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере ядерной энергетики, "зеленой" энергетики, водорода, систем накопления энергии и "умных" сетей.

Приоритетами в сотрудничестве определены также обмен знаниями и опытом по защите энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз.

Зеленский в Болгарии

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.

После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

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