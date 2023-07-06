Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в энергетике
Украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Болгарию и встретился с премьер-министром Николаем Денковым. Во время визита был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Документ подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Болгарии Румен Радев.
Меморандум имеет целью создание рамочных условий для углубления сотрудничества в энергетическом секторе Украины и Болгарии на основе принципа взаимной выгоды и с учетом общих интересов и целей обеих стран.
Стороны обязались:
- обеспечивать доступную энергию,
- поддерживать промышленное и региональное развитие,
- поддерживать безопасность и благосостояние своих народов,
- расширять сотрудничество,
- расширять общую приверженность к защите окружающей среды и смягчению последствий изменения климата,
- сокращать выбросы углерода.
С учетом статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз и обязательств Болгарии как государства - члена ЕС стороны договорились активизировать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере ядерной энергетики, "зеленой" энергетики, водорода, систем накопления энергии и "умных" сетей.
Приоритетами в сотрудничестве определены также обмен знаниями и опытом по защите энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз.
Зеленский в Болгарии
Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.
После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.
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