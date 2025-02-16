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Украина не получит "очень хорошее" мирное соглашение в нынешних условиях, - Зеленский

Воскресенье 16 февраля 2025 20:26
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Украина не получит "очень хорошее" мирное соглашение в нынешних условиях, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни Украина, ни Россия гра получают "очень хорошее" мирное соглашение по завершению войны в нынешних условиях. В то же время, несмотря на возможное отсутствие идеальных договоренностей, главным является возвращение мирной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу NBC News.

"Нет, при таких обстоятельствах у нас не будет выгодной сделки, и для Путина тоже не будет выгодно, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его. Поэтому это не будет выгодная сделка для нас обоих. Но может быть что-то более важное. Мир. Возможно, не самый лучший, но мирные люди. Это то, чего мы действительно хотим. Это гораздо важнее любых выгодных сделок. Я так считаю", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что "мы не можем отдать все выгоды" российскому диктатору Владимиру Путину и играть по его правилам. Поэтому для украинского президента важно, или президент США Дональд Трамп был на стороне Украины.

"И важно, чтобы Путин знал: это не игра, надо ему сказать, что мы должны говорить с ним, договариваться, потому что он враг, он сильный, поэтому мы должны говорить, чтобы остановить войну", - сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что Путин должен знать, что он враг человечества и "что мы против его действий". В частности, оккупации и взгляда на жизнь.

Президент Украины подчеркнул, что люди и лидеры должны понимать, что никто не может убивать, оккупировать, и начинать войны или конфликты.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что Украина юридически никогда не признает свои оккупированные территории российскими. При этом отметил, что готов к сделке.

В частности, президент выразил готовность обсуждать отказ от оккупированной части территории в рамках дипломатического соглашение, по которому Украина могла бы присоединиться к НАТО.

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