Байден о мятеже Пригожина: Путин стал слабее, он проигрывает войну дома
Российский диктатор Владимир Путин стал "совершенно" ослабленным после попытки мятежа главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что это был самый четкий комментарий главы Белого дома, который пытался осторожно комментировать события, которые недавно произошли в России, чтобы не дать повод диктатору снова обвинять Запад в собственных проблемах.
В своем первом комментарии, в понедельник, 26 июня, Байден настаивал на том, что Запад не имеет никакого отношения к мятежу.
Президент США отметил, что Путин явно проигрывает войну, а также проигрывает ее у себя дома. Диктатор, по словам Байдена, стал изгоем во всем мире. Отвечая на вопрос, стал ли Путин слабее сегодня, чем был на прошлой неделе, глава Белого дома ответил: "Я знаю, что да".
Мятеж Пригожина
24 июня, Пригожин, после обвинения в сторону Министерства обороны России относительно удара по тыловым позициям "вагнеровцев", заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить за 200 км от Москвы, планы основателя ЧВК изрядно напугали Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - сбежали из столицы.
Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.