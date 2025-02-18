Зеленский сделал заявление о встрече США и России в Саудовской Аравии

Встреча США и России в Саудовской Аравии

Сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.

По словам представительницы Госдепа США Тэмми Брюс, во время встречи две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".

При этом еще вчера, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не будет признавать результаты такой встречи, поскольку там вопрос завершения войны обсуждали без украинской стороны.

Также, как сообщают американские СМИ, США и Россия разработали мирный план для Украины. Он включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.

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