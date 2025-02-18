Зеленський зробив заяву про зустріч США та Росії у Саудівській Аравії

Зустріч США та Росії у Саудівській Аравії

Сьогодні, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.

За словами представниці Держдепу США Теммі Брюс, під час зустрічі дві сторони домовилися призначити команди для роботи над "припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін".

При цьому ще вчора, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Україна не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни обговорювали без української сторони.

Також, як повідомляють американські ЗМІ, США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

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