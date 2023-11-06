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Зеленский сделал заявление о выборах: сейчас не ко времени

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Все вбросы в украинское общество о выборах во время полномасштабной войны с Россией являются безответственными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы в условиях во время войны и когда военные живут совсем другими эмоциями. 

"И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно - как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов... Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", - добавил Зеленский. 

Президент отметил, что если нужно "поставить точку" в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть соответствующие структуры, которые могут дать обществу все нужные ответы. 

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В свою очередь глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что необходимо закрыть тему выборов в Украине на некоторое время. 

"Для всех, кто расшатывал тему выборов этой весной - ответ от Президента короткий и простой - выборы не ко времени. Считаю этим надо закончить эту тему на некоторое время и сфокусироваться на усилении обороноспособности государства", - написал он в Telegram.

Выборы во время войны 

Отметим, что в Украине выборы президента запланированы на 2024 год. Они должны пройти в конце марта. 

Но сейчас в нашей стране действует военное положение, которое ввели еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Согласно закону, во время военного положения проведения выборов запрещено. 

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов

При этом сам Зеленский допускал, что украинский парламент может изменить законодательство в этом вопросе

 

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины