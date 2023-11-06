Зеленський зробив заяву про вибори: зараз не на часі

Глава держави зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які є неприйнятними в умовах під час війни і коли військові живуть зовсім іншими емоціями.

"І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально - якось так… легковажно та граючи вкидати у суспільство тематику виборів... Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що якщо потрібно "поставити крапку" у тій чи іншій політичній суперечці і надалі працювати тільки в єдності, то в державі є відповідні структури, які можуть дати суспільству всі необхідні відповіді.

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Своєю чергою голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що необхідно закрити тему виборів в Україні на деякий час.

"Для всіх, хто розхитував тему виборів цієї весни - відповідь від Президента коротка та проста - вибори не на часі. Вважаю цим треба закінчити цю тему на деякий час і сфокусуватись на посиленні обороноздатності держави", - написав він у Telegram.

Вибори під час війни

Зазначимо, що в Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня.

Але зараз у нашій країні діє воєнний стан, який запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Згідно із законом, під час воєнного стану проведення виборів заборонено.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент України зважує всі "за" та "проти" виборів.

При цьому сам Зеленський припускав, що український парламент може змінити законодавство у цьому питанні.