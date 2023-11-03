Кулеба о возможности выборов в Украине: Зеленский рассматривает все "за" и "против"
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас взвешивает все "за"и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против", - отметил глава МИД.
Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.
Президентские выборы
Напомним, президентские выборы в Украине должны пройти в 2024 году. Они запланированы на конец марта.
Но, поскольку в нашей стране действует военного положение, их проведение запрещено законом.
Президент Владимир Зеленский недавно допускал, что украинский парламент может изменить законодательство в этом вопросе, но только если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.
При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называл пять причин, почему в Украине невозможно провести выборы во время войны.
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