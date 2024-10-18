Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

На данный момент у украинских властей нет планов по снижению призывного возраста до 18 лет. Хотя партнеры хотели бы этого.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.
Зеленский отметил, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине снизили призывной возраст.
"У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим, для чего вводить изменения. Я считаю, что на сегодняшний день это опасно", - сказал президент.
По его словам, "для этого есть инструмент".
"У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день планов по мобилизации с 18 лет нет.
Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры. Однако украинские власти не готовы на такой шаг.
В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.
Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.