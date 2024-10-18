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Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На данный момент у украинских властей нет планов по снижению призывного возраста до 18 лет. Хотя партнеры хотели бы этого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине снизили призывной возраст.

"У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим, для чего вводить изменения. Я считаю, что на сегодняшний день это опасно", - сказал президент.

По его словам, "для этого есть инструмент".

"У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день планов по мобилизации с 18 лет нет.

Снижение призывного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры. Однако украинские власти не готовы на такой шаг.

В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийМобилизация в Украине