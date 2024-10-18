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Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі українська влада не немає планів щодо зниження призовного віку до 18 років. Хоча партнери хотіли б цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Зеленський зазначив, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.

"У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо, для чого вводити зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", - сказав президент.

За його словами, "для цього є інструмент".

"У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі й у віці молодшому ніж 25 років. Міноборони має пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на сьогодні планів щодо мобілізації з 18 років немає.

Зниження призовного віку в Україні

Нагадаємо, у квітні 2024 року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Водночас варто зазначити, що тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери. Однак українська влада не готова на такий крок.

Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років.

Детальніше про те, що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні