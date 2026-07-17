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Зеленский встретится с Умеровым на фоне перестановки в СНБО

14:49 17.07.2026 Пт
2 мин
Предполагают, что Умеров может стать послом в США. Что об этом говорят на Банковой?
aimg Дмитрий Левицкий
Зеленский встретится с Умеровым на фоне перестановки в СНБО Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО (facebook.com/zelenskyy.official)
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Рустем Умеров потеряет должность секретаря СНБО, которую займет Игорь Клименко. А по поводу будущего самого Умерова еще будет отдельный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии журналистам сказал советник президента Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина.

Журналисты предположили, что Умерова могут быть назначены послом в США. Однако Литвин не подтвердил и не опроверг такие предположения.

"С Рустемом еще будет отдельный разговор. А по поводу послов могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве", - сказал он.

По словам Литвина, перестановки в украинских посольствах запланированы ближе к большому совещанию с послами, которое должно состояться в августе этого года.

Как известно РБК-Украина, в политических кулуарах давно существует мнение, что Умеров мог бы стать послом в США. Отметим, ровно год назад Умерова уже рассматривали как кандидата в посла в США, но в конце концов тогда послом назначили Ольгу Стефанишину, а Умеров пошел в СНБО и занимался разными переговорными треками.

Перестановки во власти

Напомним, на этой неделе произошла перезагрузка Кабинета министров. Правительство вместо Юлии Свириденко возглавил Сергей Корецкий, а часть министров предыдущего состава потеряли должности.

В частности, должность потерял и Михаил Федоров. Вместо него министром обороны сначала президент планировал назначить тогдашнего главу МВД Игоря Клименко. Для этого должность министра внутренних дел отдали Ивану Выговскому, возглавлявшему Нацполицию.

Однако такие перестановки вызвали возмущение в обществе и среди нардепов. Вчера неподалеку от Офиса президента в Киеве, а также в других городах прошли акции протеста. На этом фоне президент отказался от первоочередной затеи и определил на должность и.о. министра обороны Евгения Хмару, который до этого был и.о. главы СБУ.

Сегодня же Зеленский предложил Клименко, который остался без кресла в Кабмине, стать секретарем СНБО вместо Умерова. Соответствующий указ готовится.

Кроме того, по данным РБК-Украина, президент предлагал Юлии Свириденко занять пост посла в США после ухода из Кабмина. Однако она пока не согласилась на это предложение.

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