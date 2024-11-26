RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский сделал заявление о поставках оружия Украине: нужен новый толчок

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины сейчас передают ей оружие достаточно своевременно. И сейчас в поставках нужен новый толчок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня о ситуации на фронте ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. С ним будет еще один разговор вечером. 

Доклад генерала касался ситуации на Покровском и Кураховском направлениях, а также продолжения Курской операции. 

Как подчеркнул Зеленский, Украина ценит, что партнеры сейчас реализовывают обещанные пакеты поддержки. Это происходит достаточно своевременно. 

"И важно, чтобы объемы того, о чем объявляется, отвечали нашим договоренностям и объективным потребностям. Нужен новый толчок поставке ради обороны. И в декабре должны это обеспечить", - уточнил президент. 

Новые пакеты помощи от США

Напомним, США последнее время начали активно объявлять новые пакеты военной помощи Украине. Это объясняется тем, что срок полномочий президента США Джо Байдена и его администрации заканчивается, поэтому они планируют использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине, до инаугурации Дональда Трампа.

В частности, 20 ноября Пентагон объявил пакет военной помощи Украине, в который вошло вооружение на 275 млн долларов.

Уже после этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что помощь Украине от США продолжат наращивать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине