Зеленский сделал заявление о поставках оружия Украине: нужен новый толчок

Новые пакеты помощи от США

Напомним, США последнее время начали активно объявлять новые пакеты военной помощи Украине. Это объясняется тем, что срок полномочий президента США Джо Байдена и его администрации заканчивается, поэтому они планируют использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине, до инаугурации Дональда Трампа.

В частности, 20 ноября Пентагон объявил пакет военной помощи Украине, в который вошло вооружение на 275 млн долларов.

Уже после этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что помощь Украине от США продолжат наращивать.

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