Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

Российские войска не готовятся останавливаться, поэтому Украине надо продолжать усиливать свое войско, в том числе и противовоздушную оборону.
"Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, усиление ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России за то, что делается, - это обязательные предпосылки защиты жизни.
"Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - добавил президент Украины.
Напомним, вчера, 10 февраля, в западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины в весенне-летний период. Для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.
Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.
Также сообщалось, что оккупанты в последнее время активно перебрасывают на Ореховское направление свои "элитные" воздушно-десантные подразделения, что может свидетельствовать о значительных потерях врага на этом участке фронта.
По словам военных, противник уже длительное время накапливает личный состав на передовых позициях для подготовки штурмов в направлении Орехова - одного из ключевых направлений, где РФ планирует усилить наступление в 2026 году.