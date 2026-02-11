RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска не готовятся останавливаться, поэтому Украине надо продолжать усиливать свое войско, в том числе и противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский взялся за ПВО: в областях полностью перестраивают команды

"Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, усиление ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России за то, что делается, - это обязательные предпосылки защиты жизни.

"Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - добавил президент Украины.

 

Россия готовит новое наступление?

Напомним, вчера, 10 февраля, в западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины в весенне-летний период. Для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.

Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.

Также сообщалось, что оккупанты в последнее время активно перебрасывают на Ореховское направление свои "элитные" воздушно-десантные подразделения, что может свидетельствовать о значительных потерях врага на этом участке фронта.

По словам военных, противник уже длительное время накапливает личный состав на передовых позициях для подготовки штурмов в направлении Орехова - одного из ключевых направлений, где РФ планирует усилить наступление в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину