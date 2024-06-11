Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: этот вопрос есть в обществе

Вопрос о мобилизации есть в украинском обществе. Если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Что касается оружия. Вопрос не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил", - сказал Зеленский.
Он также ответил на вопрос, сможет ли Украина мобилизовать достаточное количество солдат и офицеров, чтобы освободить свою землю от россиян с помощью систем и вооружений.
"Что касается мобилизации, мобилизация у нас идет через военное положение. Идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война. Но если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять", - отметил президент .
Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В частности, документ обязал военнообязанных украинцев обновить свои данные в течение 60 дней.
По словам президента Владимира Зеленского, мобилизация в Украине увеличилась после того, как этот закон вступил в силу.
Также недавно сообщалось, что в Украине в мае мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода.
Подробнее о новом законе читайте в материале РБК-Украина.
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