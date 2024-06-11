Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: це питання є в суспільстві

Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві. Якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - сказав Зеленський.
Він також відповів на питання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів, щоб звільнити свою землю від росіян за допомогою систем та озброєнь.
"Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - зазначив президент.
Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані протягом 60 днів.
За словами президента Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.
Також нещодавно повідомлялося, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.
Детальніше про новий закон читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.