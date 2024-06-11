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Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: це питання є в суспільстві

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві. Якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - сказав Зеленський.

Він також відповів на питання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів, щоб звільнити свою землю від росіян за допомогою систем та озброєнь.

"Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - зазначив президент.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані протягом 60 днів.

За словами президента Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.

Також нещодавно повідомлялося, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.

Детальніше про новий закон читайте у матеріалі РБК-Україна.

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