Зеленский сделал первое заявление после исторического удара СБУ по аэродромам РФ
Удар СБУ по российским аэропортам был самой дальнобойной операцией Украины. Ее готовили более полугода.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Глава СБУ Василий Малюк после операции "Паутина" доложил президенту.
"Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция", - подчеркнул глава государства, впервые комментируя операцию СБУ.
Зеленский отметил, что людей, причастных к операции, вовремя вывели с российской территории.
Президент поблагодарил Малюка и поручил СБУ раскрыть детали и результаты операции, которые могут быть обнародованы.
"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить", - добавил Зеленский.
Фото: Малыш доложил Зеленского после операции "Паутина" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Удар СБУ по аэродромам РФ
В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную масштабную операцию по уничтожению стратегической авиации РФ в глубоком тылу врага. Спецоперация получила название "Паутина".
СБУ атаковала четыре российских аэродрома - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Как сообщают источники РБК-Украина, в результате ударов был поражен по меньшей мере 41 самолет типов Ту-95, Ту-22М3, а также А-50.
Как сообщили в СБУ, сегодняшняя атака FPV-дронов поразила треть стратегических самолетов России. Потери российской авиации могут достигать 7 млрд долларов.
Больше об исторической украинской спецоперации "Паутина" - в материале РБК-Украина.
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