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Зеленский сделал первое заявление после исторического удара СБУ по аэродромам РФ

Киев, Воскресенье 01 июня 2025 21:28
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Зеленский сделал первое заявление после исторического удара СБУ по аэродромам РФ Фото: Владимир Зеленский и Василий Малюк (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Удар СБУ по российским аэропортам был самой дальнобойной операцией Украины. Ее готовили более полугода.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава СБУ Василий Малюк после операции "Паутина" доложил президенту.

"Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция", - подчеркнул глава государства, впервые комментируя операцию СБУ.

Зеленский отметил, что людей, причастных к операции, вовремя вывели с российской территории.

Президент поблагодарил Малюка и поручил СБУ раскрыть детали и результаты операции, которые могут быть обнародованы.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить", - добавил Зеленский.

Фото: Малыш доложил Зеленского после операции "Паутина" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Удар СБУ по аэродромам РФ

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную масштабную операцию по уничтожению стратегической авиации РФ в глубоком тылу врага. Спецоперация получила название "Паутина".

СБУ атаковала четыре российских аэродрома - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Как сообщают источники РБК-Украина, в результате ударов был поражен по меньшей мере 41 самолет типов Ту-95, Ту-22М3, а также А-50.

Как сообщили в СБУ, сегодняшняя атака FPV-дронов поразила треть стратегических самолетов России. Потери российской авиации могут достигать 7 млрд долларов.

Больше об исторической украинской спецоперации "Паутина" - в материале РБК-Украина.

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