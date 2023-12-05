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Зеленский об уничтожении российского Су-24М: будем и дальше "минусовать" террористов

Киев, Вторник 05 декабря 2023 22:20
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Зеленский об уничтожении российского Су-24М: будем и дальше "минусовать" террористов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за уничтожение российского бомбардировщика Су-24М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что Су-24М оккупантов, который был сбит в районе острова Змеиный, пытался нанести удар по Одесской области.

"Еще минус один у террористов. И будем и дальше "минусовать" террористов. Усиливаем наше ПВО, в частности в Одесской области. Постепенно. Но ощутимо. Я благодарю каждую страну, которая помогает", - подчеркнул Зеленский.

Уничтожение Су-24М

Напомним, сегодня, 5 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М.

Самолет врага сбили в районе острова Змеиный, когда тот под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

В комментарии РБК-Украина спикер ВМС Плетенчук сообщил, что уничтоженный самолет ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.

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Владимир Зеленский ПВО Росавиация Война России против Украины Змеиный
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