ua en ru
Вт, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про знищення російського Су-24М: будемо і далі "мінусувати" терористів

Київ, Вівторок 05 грудня 2023 22:20
UA EN RU
Зеленський про знищення російського Су-24М: будемо і далі "мінусувати" терористів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за знищення російського бомбардувальника Су-24М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Президент нагадав, що Су-24М окупантів, який був збитий в районі острова Зміїний, намагався завдати удару по Одеській області.

"Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Підсилюємо наше ППО, зокрема в Одеській області. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає", - наголосив Зеленський.

Знищення Су-24М

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення російського бомбардувальника Су-24М.

Літак ворога збили в районі острова Зміїний, коли той під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

У коментарі РБК-Україна речник ВМС Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Росавиация Війна Росії проти України Змеиный
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом