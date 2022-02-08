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Зеленський: мені не знайомий суб'єкт в Європі, який міг би тиснути на Росію

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:58
Зеленський: мені не знайомий суб'єкт в Європі, який міг би тиснути на Росію Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський здивований заявою російського лідера Володимира Путіна про те, що той нібито не є суб'єктом ескалації загрози вторгнення Росії. За його словами, в Європі ніхто не може тиснути на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"...Він сказав, що ті сигнали, які він відчуває..., що не є об'єктом ескалації, що це був просто тиск... Мені не знайомий на сьогодні суб'єкт в Європі, який міг би тиснути на Російську Федерацію дуже потужно. Принаймні, деокупація нашої держави поки не відбувається", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вчора на зустрічі з Путіним той заявив, що Росія нібито не є ініціатором військової ескалації, а лише "реагує".

Зеленський сьогодні також відповів Путіну на його фразу:" Подобається, не подобається - терпи, моя красуня", - яка стосується обов'язків України виконувати мінські угоди.

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