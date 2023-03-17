Зеленский сменил посла в Эстонии

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Марианны Бецы с должности посла Украины в Эстонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Назначить Кононенко Максима Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в документе.

Кроме того, следующим указом президент назначил на эту должность другого человека.

"Уволить Бецу Марьяну Александровну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Напомним, вчера Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

После чего представитель президента сообщил, что Луганскую ОВА может возглавить военный.

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