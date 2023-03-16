ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гайдай подтвердил, что получит должность посла в Казахстане

Новина українською →
Украина, Четверг 16 марта 2023 19:18
Гайдай подтвердил, что получит должность посла в Казахстане Фото: бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook com odalug)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 марта, бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время интервью с журналистом Василием Головановым.

Он сообщил, что на его место, скорее всего, будет поставлен военный человек. А он тем временем займется другим "фронтом".

"Меня направят на другой "фронт", в этом случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь", - заявил Гайдай.

Однако он отметил, что все может измениться, если президент Украины Владимир Зеленский увидит его на другом направлении, по его словам, он без раздумий согласится с решением президента.

Напомним, вчера Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

После чего представитель президента сообщил, что Луганскую ОВА может возглавить военный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Луганская ОГА
NEWS
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины