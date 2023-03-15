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Луганскую ОВА может возглавить военный, но имя пока не называют

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Луганская область, Среда 15 марта 2023 18:42
Луганскую ОВА может возглавить военный, но имя пока не называют Фото: представитель президента Сергей Никифоров (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 марта, представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В случае Луганской области, руководителем будет вероятнее всего человек военный, собственно, это и была мотивация", - сообщил Никифоров.

По его словам, по-прежнему во всех прифронтовых и откровенно фронтовых регионах есть намерение иметь в должности руководителя именно военного человека.

Фамилию Никифоров пока назвать не может.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

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