Луганскую ОВА может возглавить военный, но имя пока не называют

Сегодня, 15 марта, представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

"В случае Луганской области, руководителем будет вероятнее всего человек военный, собственно, это и была мотивация", - сообщил Никифоров.

По его словам, по-прежнему во всех прифронтовых и откровенно фронтовых регионах есть намерение иметь в должности руководителя именно военного человека.

Фамилию Никифоров пока назвать не может.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

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