Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Ее координатором стал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Другим указом Зеленский назначил Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Эту должность по штатному расписанию занимает именно секретарь СНБО.

Кроме того, из состава Ставки вывели бывших секретаря СНБО Александра Литвиненко и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Также в персональном составе утверждены министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно указу президента, в персональный состав ввели премьер-министра Юлию Свириденко, а секретаря СНБО Рустема Умерова утвердили координатором Ставки.

Перестановки в правительстве

Напомним, недавно в украинском правительстве произошли изменения.

17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига остался главой Министерства иностранных дел.

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны.

В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.

Больше о перестановках в Кабмине читайте в материале РБК-Украина.

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