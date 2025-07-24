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Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Четвер 24 липня 2025 22:42
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Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Її координатором став секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з указом президента, до персонального складу ввели прем'єр-міністра Юлію Свириденко, а секретаря РНБО Рустема Умєрова затвердили координатором Ставки.

Також у персональному складі затверджено міністра оборони Дениса Шмигаля та
першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Окрім того, зі складу Ставки вивели колишніх секретаря РНБО Олександра Литвиненка та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Іншим указом Зеленський призначив Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Цю посаду за штатним розкладом займає саме секретар РНБО.

Перестановки в уряді

Нагадаємо, нещодавно в українському уряді відбулися зміни.

17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України. Водночас Андрій Сибіга залишився главою Міністерства закордонних справ.

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Олександра Литвиненка. До цього він очолював Міністерство оборони.

В новому уряді втратили посади міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, якого повернули в "Укроборонпром", віцепрем'єр, міністр юстиції Ольга Стефанішина та низка інших.

Більше про перестановки в Кабміні читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Михайло Федоров Денис Шмигаль Юлія Свириденко Рустем Умєров
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