Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Її координатором став секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Цю посаду за штатним розкладом займає саме секретар РНБО.

Окрім того, зі складу Ставки вивели колишніх секретаря РНБО Олександра Литвиненка та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Також у персональному складі затверджено міністра оборони Дениса Шмигаля та першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згідно з указом президента, до персонального складу ввели прем'єр-міністра Юлію Свириденко, а секретаря РНБО Рустема Умєрова затвердили координатором Ставки.

Перестановки в уряді

Нагадаємо, нещодавно в українському уряді відбулися зміни.

17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України. Водночас Андрій Сибіга залишився главою Міністерства закордонних справ.

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Олександра Литвиненка. До цього він очолював Міністерство оборони.

В новому уряді втратили посади міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, якого повернули в "Укроборонпром", віцепрем'єр, міністр юстиції Ольга Стефанішина та низка інших.

Більше про перестановки в Кабміні читайте у матеріалі РБК-Україна.

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