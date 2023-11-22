Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить состав Ставки верховного главнокомандующего. В заседаниях больше не будет участвовать бывший глава Государственной службы специальной связи Юрий Щиголь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно указу, в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего был введен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Ю.Щиголя", - добавляется в документе.
Дело Щиголя
Напомним, ранее украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой участвовало руководство Государственной службы специальной связи.
В частности, стало известно, что бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.
Организатором схемы стал владелец группы компаний, с которым Жора и Щиголь якобы были в сговоре.
Сегодня организатору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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