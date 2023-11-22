Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить состав Ставки верховного главнокомандующего. В заседаниях больше не будет участвовать бывший глава Государственной службы специальной связи Юрий Щиголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно указу, в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего был введен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Ю.Щиголя", - добавляется в документе.

Дело Щиголя

Напомним, ранее украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой участвовало руководство Государственной службы специальной связи.

В частности, стало известно, что бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

Организатором схемы стал владелец группы компаний, с которым Жора и Щиголь якобы были в сговоре.

Сегодня организатору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.