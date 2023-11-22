Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вирішив змінити склад Ставки верховного головнокомандувача. У засіданнях більше не братиме участі колишній голова Державної служби спеціального зв'язку Юрій Щиголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з указом, у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача було введено міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Ю.Щиголя", - додається у документі.

Справа Щиголя

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці викрили злочинну схему, в якій брало участь керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Зокрема, стало відомо, що колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень.

Організатором схеми став власник групи компаній, з яким Жора та Щиголь нібито були у змові.

Сьогодні організатору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.