Зеленский поручил Сибиге синхронизировать санкции ЕС против России с Украиной
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой. Одной из тем были санкции ЕС против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Зеленский поручил министру иностранных дел синхронизировать 18-й пакет санкций ЕС против России в украинской юрисдикции.
"Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - отметил президент.
Также Сибига доложил Зеленскому о договоренностях с США, которые сейчас в работе.
"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США", - отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский и Сибига обсудили ситуацию в приграничье между Россией и Грузией. Речь идет о гражданах Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории.
Как сообщил президент, украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан домой.
Президент и глава МИД также говорили о назначении новых послов Украины в странах-партнерах.
Санкции ЕС против России
На днях Европейский Союз принял 18-й пакет санкций против России. Как известно, в новые ограничения попали 22 российских банка.
Также под санкциями оказались четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных.
По словам главы МИД Эстонии, ЕС уже начал работать над 19-м пакетом санкций против России.
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