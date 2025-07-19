Зеленский поручил Сибиге синхронизировать санкции ЕС против России с Украиной

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой. Одной из тем были санкции ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Зеленский поручил министру иностранных дел синхронизировать 18-й пакет санкций ЕС против России в украинской юрисдикции.

"Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - отметил президент.

Также Сибига доложил Зеленскому о договоренностях с США, которые сейчас в работе.

"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Сибига обсудили ситуацию в приграничье между Россией и Грузией. Речь идет о гражданах Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории.

Как сообщил президент, украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан домой.

Президент и глава МИД также говорили о назначении новых послов Украины в странах-партнерах.