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Зеленский собирает конференцию послов Украины: Сибига назвал дату

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 17:39
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Зеленский собирает конференцию послов Украины: Сибига назвал дату Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов Украины. Конференция называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X (Twitter).

Сибига заявил, что десятки послов Украины в иностранных странах вместе с ним 20 июля посетили Запорожскую область, через которую пролегает линия фронта. Послы посетили непосредственно позиции, а также Ореховский район вместе с городом Орехов.

Дипломатам, по словам Сибиги, показали окопы, подземную школу, разрушенные российскими ударами дома в Орехове. Дипломаты должны были увидеть, как живут люди в Украине под постоянными атаками врага.

"Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения. Несмотря на постоянный российский террор, регион живет, развивается и сохраняет свой стойкий дух", - написал Сибига.

Также, по словам главы МИД Украины, 21 июля президент Зеленский откроет конференцию послов в Украине под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Визит в Запорожскую область даст иностранным дипломатам понимание импульс к достижению больших результатов в деле мира в Украине.

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей плодотворной работы на благо нашей страны. Я благодарен Ивану Федорову, председателю Запорожской областной администрации, за этот визит и его самоотверженный труд", - добавил Сибига.

Фото: иностранные дипломаты в Запорожской области (Андрей Сибига, X (Twitter))

Напомним, что украинские дипломаты тем временем получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.

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