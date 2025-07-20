Зеленский собирает конференцию послов Украины: Сибига назвал дату
Президент Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов Украины. Конференция называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X (Twitter).
Сибига заявил, что десятки послов Украины в иностранных странах вместе с ним 20 июля посетили Запорожскую область, через которую пролегает линия фронта. Послы посетили непосредственно позиции, а также Ореховский район вместе с городом Орехов.
Дипломатам, по словам Сибиги, показали окопы, подземную школу, разрушенные российскими ударами дома в Орехове. Дипломаты должны были увидеть, как живут люди в Украине под постоянными атаками врага.
"Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения. Несмотря на постоянный российский террор, регион живет, развивается и сохраняет свой стойкий дух", - написал Сибига.
Также, по словам главы МИД Украины, 21 июля президент Зеленский откроет конференцию послов в Украине под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Визит в Запорожскую область даст иностранным дипломатам понимание импульс к достижению больших результатов в деле мира в Украине.
"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей плодотворной работы на благо нашей страны. Я благодарен Ивану Федорову, председателю Запорожской областной администрации, за этот визит и его самоотверженный труд", - добавил Сибига.
Напомним, что украинские дипломаты тем временем получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.
В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.
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