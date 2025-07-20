Зеленский определил три главные цели для послов на этот год

Украинские дипломаты получили три ключевых направления работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 20 июля, украинский президент заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

Он сообщил, что министр вместе с более чем 80 украинскими руководителями дипмиссий посетили Запорожье и с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.

Среди ключевых направлений работы дипмиссии президент отметил:

Конкретные элементы в поставках оружия для украинских воинов и развитие его производства.

Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах.

Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии.

"Должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что неизменный приоритет - поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной.

"Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов. Также согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах", - пояснил глава Украины.