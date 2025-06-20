Зеленский жестко ответил "аятолле Путину" на отказ от мира

Россияне сегодня открыто продемонстрировали свое желание продолжать войну против Украины. Но российский диктатор Владимир Путин может увидеть на примере Ирана, что грозит подобным режимам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что он поручил украинским чиновникам готовить дополнительные возможности для сотрудничества в рамках "коалиции решительных". Это поможет укрепить архитектуру безопасности Европы.
"Российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений для восстановления безопасности", - добавил он.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет безусловного прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней.
По словам Пескова, у РФ есть сейчас стратегическое преимущество и она "не собирается его терять". Также пресс-секретарь пригрозил, что оккупанты будут продвигаться вперед на фронте.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что он якобы не хочет капитуляции Украины.
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