RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский жестко ответил "аятолле Путину" на отказ от мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне сегодня открыто продемонстрировали свое желание продолжать войну против Украины. Но российский диктатор Владимир Путин может увидеть на примере Ирана, что грозит подобным режимам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что он поручил украинским чиновникам готовить дополнительные возможности для сотрудничества в рамках "коалиции решительных". Это поможет укрепить архитектуру безопасности Европы. 

Зеленский напомнил, что в Кремле уже не скрывают намерение воевать дальше. Это свидетельствует либо о том, что давление Запада еще не приносит ожидаемого эффекта, либо о том, что российская власть старается демонстрировать видимость устойчивости.

"Российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений для восстановления безопасности", - добавил он.

Циничное заявление Пескова

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет безусловного прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней.

По словам Пескова, у РФ есть сейчас стратегическое преимущество и она "не собирается его терять". Также пресс-секретарь пригрозил, что оккупанты будут продвигаться вперед на фронте.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что он якобы не хочет капитуляции Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияИранПеремирие России и УкраиныВойна в Украине