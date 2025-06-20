Зеленский жестко ответил "аятолле Путину" на отказ от мира

Глава государства рассказал, что он поручил украинским чиновникам готовить дополнительные возможности для сотрудничества в рамках "коалиции решительных". Это поможет укрепить архитектуру безопасности Европы.



Зеленский напомнил, что в Кремле уже не скрывают намерение воевать дальше. Это свидетельствует либо о том, что давление Запада еще не приносит ожидаемого эффекта, либо о том, что российская власть старается демонстрировать видимость устойчивости.

"Российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений для восстановления безопасности", - добавил он.