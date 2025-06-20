Зеленський жорстко відповів "аятолі Путіну" на відмову від миру

Голова держави розповів, що він доручив українським чиновникам готувати додаткові можливості для співпраці в рамках "коаліції рішучих". Це допоможе зміцнити архітектуру безпеки Європи.



Зеленський нагадав, що в Кремлі вже не приховують намір воювати далі. Це свідчить або про те, що тиск Заходу ще не приносить очікуваного ефекту, або про те, що російська влада намагається демонструвати видимість стійкості.

"Російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес ще більше. Аятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень для відновлення безпеки", - додав він.