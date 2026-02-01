Зеленский жестко раскритиковал ситуацию с отоплением в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве до сих пор чрезвычайно сложная ситуация с отоплением. Он подчеркнул, что так не может быть и восприниматься, как нечто нормальное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Он проинформировал, что провел сегодня селектор по ситуации в регионах. В частности, в Киевской области фактически ежедневно добавляется когенерация.
"Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно на Киевщине раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов", - рассказал президент.
В то же время Зеленский отметил, что в Киеве продолжается чрезвычайно сложная ситуация с теплом. По его словам, в городе до сих пор более 500 домов без отопления и до сих пор продолжаются ремонтные работы.
"Это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации - сотни домов. Есть удары, нет ударов - все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе - недостаточно", - отметил глава государства.
Также он добавил, что был доклад от МВД Украины относительно пунктов поддержки и обогрева в столице. Сейчас обращаются еще больше людей, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты.
"Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее - чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию", - резюмировал Зеленский.
Заметим, что вечером 1 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас без отопления остаются 244 дома. По его словам, восстановительные работы продолжаются.
"Напомню, в результате масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению. Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян", - сообщил мэр столицы.
Кстати, утром Кличко писал, что за ночь отопление вернули в 1500 домов Киева.
Напомним, утром 31 января в энергосистеме Украины произошла авария, в результате чего Киев, значительная часть Украины и частично Молдова - погрузились в блэкаут.
После случившегося стало известно, что в Украине ввели аварийные отключения света, в Киеве и Харькове остановили движение поездов метро. Восстановление работы метрополитена произошло через несколько часов.
Вечером министр энергетики Денис Шмыгаль проинформировал, что 31 января произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это в свою очередь, и привело к отключениям света.