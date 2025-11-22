Зеленский: в Женеве будут работать делегации Украины, США и "евротройки"

Абсолютное большинство лидеров Европы готово помогать Украине в обсуждении и доработке мирного плана, который передали Соединенные Штаты. В том числе будет помогать Великобритания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что имел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно американского "мирного плана".
"Длительный был у нас разговор, обсудили многие нюансы дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку", - отметил он.
Зеленский подтвердил, что украинские советники 23 ноября будут работать в Швейцарии - там также будут присутствовать представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. Европа готова помогать.
"Абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и длительного мира, имеет значение", - написал президент.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по новому "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.
Лидеры Европейского Союза и НАТО 22 ноября сделали совместное заявление относительно "мирного плана" для Украины. Они заявили, что план может быть основой для заключения мирного соглашения, но требует существенных доработок.
Как известно, американские и российские чиновники разработали свой мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов и фактически неприемлем для Киева.
США давят на Украину, чтобы она согласилась на этот план до 27 ноября - угрожая прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных. С другой стороны, Трамп, который еще 21 ноября рассыпался в угрозах, 22 ноября вдруг "дал заднюю" - заявил, что предложение "не окончательное" и может обсуждаться.