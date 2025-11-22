Зеленский: в Женеве будут работать делегации Украины, США и "евротройки"

Зеленский отметил, что имел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно американского "мирного плана".

"Длительный был у нас разговор, обсудили многие нюансы дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку", - отметил он.

Зеленский подтвердил, что украинские советники 23 ноября будут работать в Швейцарии - там также будут присутствовать представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. Европа готова помогать.

"Абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и длительного мира, имеет значение", - написал президент.