Зеленський чекає від НАБУ та ДБР доповіді щодо переслідування топ-корупціонерів

Президент України Володимир Зеленський чекає від Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань доповіді щодо результатів роботи у переслідуванні топ-корупціонерів. Про це він сказав у ході зустрічі з новим урядом та керівництвом Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський просить доповісти про результати розслідування корупції у державному концерні "Укроборонпром".

"Реформа правоохоронних органів. Подолання корупції та судова реформа. Перший пріоритет - елітна корупція та організована злочинність... Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ та САП. Хотів би почути від них про результати спільної роботи у переслідуванні топ-корупціонерів. Другий пріоритет: злочини, які завдають великих збитків українській економіці та нацбезпеці. Хочу нагадати щодо злочинів у системі "Укроборонпром", зловживань щодо виділення допомоги підприємствам АПК. Прошу керівників ДБР та НАБУ доповісти про розслідування цих фактів", - підкреслив президент.

Нагадаємо, на початку серпня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк провів координаційну нараду з питань реформування військово-промислового комплексу (ВПК), під час якого було досягнуто згоди з питання проведення всебічного аудиту ДК "Укроборонпром".

Як писало РБК-Україна раніше, Павло Букін, який раніше обіймав посаду гендиректора "Укроборонпрому", заперечив інформацію про "відкати" з покупки підприємством авіаційних висотомірів і заявляв, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці.

Так, у третій частині розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії говорилося, що Букін і Олег Гладковський, який був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО, викрали мільйони на міжнародному контракті.