Маляр о продвижении ВСУ: они имеют тактический успех на юге
Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия. На юге они имеют тактический успех и продвигаются вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.
"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского преимущества врага", - говорится в сообщении.
По ее словам, на направлениях, где ВСУ в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться.
Ситуация на востоке Украины
"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.
Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском", - пояснила Маляр.
Также она сообщила, что на Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Украинские войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны.
Также на востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.
Ситуация на юге Украины
"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед, по состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении", - сказала Маляр.
Заместитель министра обороны сообщила, что на некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск. На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того, украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.
Наступление ВСУ
Институт изучения войны заявил, что военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций в ряде направлений. Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.
Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.