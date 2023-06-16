ISW: наступательные операции ВСУ создают условия для более широкого контрнаступления

Военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений. Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, 15 июня добились успехов.

Как заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штапун, бойцы провели успешные наступательные операции к северу и северо-западу от Бахмута. В пресс-центре группы войск "Таврия" сообщили, что ВСУ продвинулись до одного километра в западной части Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции в районе Угледара (30 км к юго-западу от Донецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска ВСУ якобы безуспешно атаковали юго-западнее и южнее Орехова на западе Запорожской области, и утверждали, что украинские силы наращивают темп контрнаступательных операций в этом районе в связи с улучшением погодных условий.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что наши войска продвинулись до 3 км в районе Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км в районе Большой Новоселки на западе Донецкой области и освободили 7 населенных пунктов в этих районах с момента начала контрнаступательных операций.

Контрнаступление еще не началось?

Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 15 июня, что ВСУ еще не начали контрнаступление "как таковое", но признал, что войска ведут наступательные действия.

Это, отмечается в отчете, может указывать на то, что ВСУ еще не начали свои основные усилия.

По оценке экспертов ISW, продолжающиеся наступательные операции ВСУ, вероятно, создают условия "для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления".

В РФ рассказывают об "успешной обороне"

Российские "военкоры" продолжают приписывать якобы превосходящие российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и оборонительную доктрину за "успешную оборону" войск РФ от украинских контрнаступательных операций на юге страны.

Известный российский блогер утверждал, что войска РФ осуществляют "стратегическую оборону", которая направлена на то, чтобы истощить наступающие силы ВСУ в продолжительных позиционных боях вдоль первой линии обороны, а затем начать контратаки против ослабленных украинских штурмовых частей.

В Институте изучения войны по-прежнему считают, что российские силы ведут доктринально обоснованные оборонительные операции на этом участке, в которых первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон войск контратакует любой прорыв противника.

Другой известный российский блогер утверждал, что российские комплексы РЭБ будто бы не позволяют украинским силам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS-координатам, и сильно нарушают украинскую радиосвязь.

"Военкор" в частности утверждал, что войска РФ используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки и комплексы РЭБ "Красуха-4" для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

Анализ тактики российских оккупантов на Запорожском направлении

Аналитики ISW ранее оценивали, что российские возможности РЭБ сыграли решающую роль в усложнении украинских атак на Запорожском направлении, хотя неясно, является ли продолжающаяся "успешная российская тактика" РЭБ результатом превосходящих возможностей или более эффективного использования этих систем РФ.

Эксперты также ранее отмечали, что первоначальные украинские атаки и российские оборонительные операции не следует экстраполировать, чтобы "предсказать исход всех украинских контрнаступательных операций".

Ключевые выводы

Рано утром 15 июня РФ нанесла очередную серию ракетных и беспилотных ударов по территории Украины.

ВС РФ предпринимают первоначальные усилия по созданию новых корпусных и армейских формирований для реализации заявленного министром обороны Сергеем Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию вооруженных сил к 2026 году, хотя эти новые формирования еще не укомплектованы и не функционируют.

Глава Чечени Рамзан Кадыров направил чеченский спецназ "Ахмат" в приграничные районы Белгородской области, вероятно, в рамках постоянных усилий по сближению с Минобороны РФ.

Западные государства могут предоставить Украине истребители F-16 и дополнительные танки Leopard в ближайшие месяцы.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная.

Украинские и российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута, и по состоянию на 15 июня российские силы якобы отвоевали территорию.

Сообщается, что украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка - Донецк.

Российские и украинские войска вели наступательные операции на западе Донецкой области.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали наступательные операции на западе Запорожской области.

Украинская разведка сообщила, что российские силы начинают вывод из состава специализированных штурмовых отрядов размером с роту и передают их личный состав в "добровольческие формирования".

Сообщается, что украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Мелитополе, хотя ISW не обнаружила ни визуального подтверждения, ни российского подтверждения атаки.

Контрнаступательные действия ВСУ

Силы обороны Украины с начала июня стали отодвигать российских оккупантов на линии фронта. В то же время, по словам украинских чиновников, контрнаступление еще не началось. При этом бойцы ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сейчас идет наступление и оборонные действия ВСУ по разным направлениям, и наши военные отодвинули врага на расстояние около километра.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.