Зеленский собирал военный кабинет: наши действия - будут мощными, готовим ребят

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня провел военный кабинет – особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что прямо необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно", - рассказал президент.

По его словам, сейчас идет подготовка украинских военных. Кроме этого, Украина ожидает поставки ожидаемого от партнеров оружия.

"Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам.

Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Благодарю всех, кто работает ради нашей обороны и победы", - заявил Зеленский.