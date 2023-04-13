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Зеленский собирал военный кабинет: наши действия - будут мощными, готовим ребят

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 19:10
Зеленский собирал военный кабинет: наши действия - будут мощными, готовим ребят Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой и Офисом президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня провел военный кабинет – особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что прямо необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно", - рассказал президент.

По его словам, сейчас идет подготовка украинских военных. Кроме этого, Украина ожидает поставки ожидаемого от партнеров оружия.

"Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам.
Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Благодарю всех, кто работает ради нашей обороны и победы", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина разработала и применила в бою управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой, чем хваленые боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), предоставленных США и союзниками.

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