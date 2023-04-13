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Зеленський збирав військовий кабінет: наші дії - будуть потужними, готуємо хлопців

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 19:10
Зеленський збирав військовий кабінет: наші дії - будуть потужними, готуємо хлопців Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів особливий формат роботи з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні провів військовий кабінет - особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - розповів президент.

За його словами, зараз йде підготовка українських військових. Окрім цього Україна очікує постачання очікуваної від партнерів зброї.

"Ворог обов'язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.
Слава всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто працює заради нашої оборони і перемоги", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою, ніж хвалені боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), наданих США та союзниками.

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