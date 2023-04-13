Зеленський збирав військовий кабінет: наші дії - будуть потужними, готуємо хлопців

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні провів військовий кабінет - особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - розповів президент.

За його словами, зараз йде підготовка українських військових. Окрім цього Україна очікує постачання очікуваної від партнерів зброї.

"Ворог обов'язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.

Слава всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто працює заради нашої оборони і перемоги", - заявив Зеленський.