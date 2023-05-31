Зеленский собирал Ставку в Одессе: заслушал командующих, Буданова и Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 мая, во время визита в Одессу провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По его словам, в ходе Ставки участники выслушали генерал-майора Эдуарда Москалева насчет оперативной ситуации в его зоне ответственности.

Также с докладом выступал и командующий ВМС Алексей Неижпапа. Он рассказал о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании "зерновой сделки" и других важных вопросах.

"Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал Сырский (командующий Сухопутными войсками Александр Сырский - ред.). Важные доклады Буданова (начальника ГУР Кирилла Буданова - ред.) и Малюка (главы СБУ Василия Малюка - ред.) о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей", - уточнил Зеленский.

Визит Зеленского в Одессу

Напомним, сегодня президент находится с рабочим визитом в Одессе. В частности, он представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Ранее он своим указом утвердил назначение Кипера на должность главы региона.