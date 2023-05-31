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Зеленський збирав Ставку в Одесі: заслухав командувачів, Буданова та Малюка

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Одеса, Середа 31 травня 2023 19:25
Зеленський збирав Ставку в Одесі: заслухав командувачів, Буданова та Малюка Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 травня, під час візиту до Одеси провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, під час Ставки учасники вислухали генерал-майора Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації у його зоні відповідальності.

Також з доповіддю виступав і командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Він розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування "зернової угоди" та інші важливі питання.

"Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.). Важливі доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Малюка (глави СБУ Василя Малюка - ред.) про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - уточнив Зеленський.

Візит Зеленського до Одеси

Нагадаємо, сьогодні президент перебуває з робочим візитом в Одесі. Зокрема, він представив нового голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Раніше він своїм указом затвердив призначення Кіпера на посаду глави регіону.

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