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Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины

Киев, Воскресенье 25 августа 2024 21:45
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Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 26 августа, состоится совещание при участии руководителей правоохранительных и силовых органов по поводу предателей, сбежавших из Украины. В частности, по их ответственности за совершенное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении.

"Что касается тех лиц, которые работают против нашего государства, предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы по поводу таких людей", - сказал президент.

По его словам, все эти "товарищи" должны получить то, чего они заслуживают, где бы они ни скрывались от украинского правосудия.

"На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов - СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, глава ГПСУ, генпрокурор, представители разведки. Многие вещи нужно обсудить на этой встрече и сделать выводы", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня генпрокурор объявил подозрение нардепу Артему Дмитруку, но выяснилось, что он незаконно уехал из Украины. Дмитруку инкриминируют нападения на военного и правоохранителя. Нардеп был вызван в ДБР для следственных действий.

По факту незаконного выезда Дмитрука из Украины правоохранители возбудили уголовное производство и провели обыски у лиц, которые могли помочь с бегством. Правоохранители готовят подозрения этим лицам.

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