Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Британией не зависят от того, кто у власти

"Мы построили наши отношения (с Британией, - ред.), как бы это ни прозвучало, но благодаря этой войне. Мы построили их очень-очень крепкими. Мы знаем, что мы рассчитываем друг на друга..." - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы интервьюера относительно ожидаемых в этом году выборов в Соединенном королевстве, по результатам которых может смениться премьер страны, Зеленский подтвердил убеждение, что это не повлияет на межгосударственные отношения.

"Независимо от того, кто сидит на Даунинг-стрит или Банковой, так что я думаю так", - отметил украинский президент.

Он добавил, что Лондон ясно демонстрирует свою поддержку Украины даже в трудные периоды.

"Когда у вас сложный период, вы действительно видите - кто остается с вами (поддерживает вас) в тот день, когда каждый звонит вам и говорит: у вас есть 5 дней... это очень важный момент", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Великобритания является одним из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Она поддерживала нашу страну еще с самого начала полномасштабного вторжения террористов.

С начала широкомасштабной войны Лондон оказывал Киеву не только гуманитарную, но и военную, а также финансовую поддержку. В частности речь идет о танках Challenger 2 и дальнобойных ракетах Storm Shadow. В том же числе Британия помогает с обучением украинских пилотов на истребителях F-16.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Британию, где провел ряд важных встреч.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. в Киеве Сунак анонсировал выделение крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

Лидеры также подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.